Папа Сыроежкина из «Приключения Электроника» пожаловался на низкую пенсию актеров в России

Актер Юрий Чернов из «Приключения Электроника» рассказал о своей пенсии, об этом пишет Утро.ру.

Как рассказал журналистам 74-летнеий актер, он получает достаточно скромную по меркам Москвы пенсию. При этом Чернову положена надбавка от мэра Москвы.

«Я хочу развенчать миф о богатстве актеров. Я, например, получаю пенсию чуть больше 20 тысяч рублей в месяц. Правда, как Народный артист, имею доплату от мэра Москвы в размер 36 тысяч рублей. Но и в Театре на Трубной, где служу с 2004 года, получаю зарплату», — рассказал актер.

При этом Чернов успел накопить на несколько объектов недвижимости, включая квартиру в центре Москвы на Новослободской. Актер признается, что с радостью проводит время на даче в Солнцево, где у него участок с собственным садом.

«Я не могу дарить детям квартиры и машины. Но, по мере возможности, помогаю, конечно. Например, когда в конце августа родился правнук, то подарил деньги», — рассказывает актер.

Ранее мы писали о том, что актриса Светлана Немоляева высмеяла желание Ивара Калныньша получать пенсию в России. Латвийский актер высказывался о том, что многое сделал для России, поэтому страна должна ему выплачивать социальное пособие. Немоляева отметила, что ей «смешно от таких слов» коллеги.