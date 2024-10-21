«Папа пять раз позвонил, мама 150 сообщений написала»: Алсу довела родителей до слез

Певица Алсу рассказала, что ее родители присутствовали на сольном концерте в Москве. По словам артистки, они «наплакались» на выступлении, при этом мама исполнительницы впервые за 25 лет почти не критиковала дочь и не сказала ничего плохого.

Об отношениях с родителями и их эмоциях Алсу рассказала mk.ru.

«Родители в первый день присутствовали на моем концерте: все нарыдались, наплакались. Они в восторге: папа пять раз сегодня позвонил, мама 150 сообщений написала», - поделилась певица.

По ее словам, мать впервые за 25 лет почти не критиковала дочь, хотя «очень любит это делать». Алсу не обижается: говорит, что у матери конструктивная критика.

«После концерта она, в принципе, даже ничего плохого мне не сказала. «Доченька, ты молодец, ты умница, ты выросла!» - вот были ее слова», - сообщила исполнительница и поблагодарила родителей за красивую жизнь и все возможности.

Алсу называет себя «абсолютной дочерью отца». По ее словам, мать на это не обижается. Много лет назад певица написала к юбилею папы песню – композицию до сих пор включают на свадьбах для танца отца с дочерью.

Ранее мы писали, что Алсу обратилась на концерте к восьмилетнему сыну, впервые посетившему ее выступление.