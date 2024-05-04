«Папа покупает ей лошадь, а мама — все остальное»: Виктория Боня рассказала о воспитании дочери

Телеведущая и модель Виктория Боня рассказала о воспитании 12-летней дочери Анджелины. В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что покупает дочери то, что она просит, но при этом не считает, что сильно ее балует.

По словам Виктории Бони, сейчас ее дочь хочет себе лошадь, и ее просьбу выполнит отец, ирландский миллиардер Алекс Смерфит. Сама же телеведущая отметила, что всегда покупает Анджелине все, что она просит.

«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать. Сначала у нее была небольшая лошадь, как пони, для тренировки. Но ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь», — рассказала Виктория Боня.

Однако, несмотря на отсутствие запретов, модель подчеркнула, что не балует дочь.

«Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам и ценность того, что он тратит», — заявила знаменитость.

Напомним, в апреле Виктория Боня сообщила, что ее дочь Анджелина прилетела в Москву из Монако. Специально для девочки уже нашли ипподром, где она сможет продолжать заниматься конным спортом. По словам телеведущей, ее дочери понравилось в России.

Виктория Боня состояла в отношениях с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом с 2010 по 2017 годы. В 2012 году у телеведущей и бизнесмена родилась дочь Анджелина.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня задумалась о возвращении в Россию вместе с дочерью.