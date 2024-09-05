«Папа очень плох»: Анастасия Волочкова экстренно выехала в Санкт-Петербург

Балерина Анастасия Волочкова экстренно выехала в Санкт-Петербург из-за тяжелобольного 77-летнего отца, состояние которого в последние дни резко ухудшилось. В своем блоге бывшая прима Большого театра сообщила, что спешит на вокзал, так как опаздывает на поезд.

«Мчу на вокзал в Питер. Надо одним днем увидеться с папой и мамой. Папа очень плох. Надо успеть. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста», — разоткровенничалась Анастасия.

В итоге Волочкова вышла на связь с перрона и поделилась новостью о том, что успела на поезд. При этом она опубликовала фотографию, на которой позирует с букетом цветов у «Сапсана».

«Люди, я успела! Родной Питер, мама и папа, я к вам!» — сообщила балерина.

77-летний отец Волочковой перенес два инсульта 17 лет назад и с тех пор не может говорить. При этом мужчина сохранил полное сознание. Известно, что родители Анастасии в разводе, но сохранили нормальные отношения.

Ранее Волочкова заявила, что решилась на процедуру по удалению татуажа бровей. Перманент давно не нравился артистке, и она скрывала его макияжем. Но избавиться от него она смогла только недавно.