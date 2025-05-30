«Буду любить вечно»: о чем жалеет Диана Гурцкая после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая призналась, как живет после смерти мужа Петра Кучеренко. Об этом сообщает Пятый канал.

После смерти Петра прошло два года. Кучеренко стало плохо в самолете, когда возвращался из командировки в Москву. Несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти. Певица тяжело пережила смерть супруга: она приостановила творческую деятельность, исчезла из медийного пространства, а вернувшись, призналась, что до сих пор оплакивает Петра.

«Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь, это моя жизнь», — высказалась артистка.

Диана не скрывает, что у них с Петром были большие планы на будущее. Артистка жалеет, что не успела родить от него второго ребенка.

«Я безумно люблю детей. Жалею, что как-то в свое время не подумала о втором ребенке», — заявила она.

Ранее брат Дианы Гурцкая опроверг, что семья Кучеренко пировала на могиле на поминках. Подробности читайте в этой новости.