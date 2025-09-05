«Папа на подхвате»: Валентина Иванова попыталась исправить репутацию Тимати новым видео

Несколько дней назад рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) вернулся в Россию к Валентине Ивановой и новорожденной дочери Эммы после критики его вечеринок. Теперь в семье царит настоящая идиллия — соответствующими кадрами возлюбленная знаменитости поделилась в соцсети.

В последнее время на исполнителя хита «Баклажан» обрушилась целая волна критики. Пользователи возмутились, что артист буквально сразу же после родов Вали тусовался на вечеринках, а после отметил день рождения в компании друзей на яхте в Бодруме. Возмутило их и его отсутствие на праздновании месяца малышки.

Возлюбленная знаменитости, устав от бесконечных обвинений в адрес Тимура, выступила в его защиту. Модель поделилась новым видео — на кадрах артист ест и параллельно укачивает коляску, в которой лежит новорожденная Эмма.

«Папа на подхвате», — написала Иванова.