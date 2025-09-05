«Папа на подхвате»: Валентина Иванова попыталась исправить репутацию Тимати новым видео
Несколько дней назад рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) вернулся в Россию к Валентине Ивановой и новорожденной дочери Эммы после критики его вечеринок. Теперь в семье царит настоящая идиллия — соответствующими кадрами возлюбленная знаменитости поделилась в соцсети.
В последнее время на исполнителя хита «Баклажан» обрушилась целая волна критики. Пользователи возмутились, что артист буквально сразу же после родов Вали тусовался на вечеринках, а после отметил день рождения в компании друзей на яхте в Бодруме. Возмутило их и его отсутствие на праздновании месяца малышки.
Возлюбленная знаменитости, устав от бесконечных обвинений в адрес Тимура, выступила в его защиту. Модель поделилась новым видео — на кадрах артист ест и параллельно укачивает коляску, в которой лежит новорожденная Эмма.
«Папа на подхвате», — написала Иванова.
Иванова родила дочь 2 августа 2025 года. После появления дочери на свет Тимати стал многодетным отцом. Помимо Эммы, у него есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
Ранее мать Тимати Симона Юнусова объяснила, почему долго отсутствовал после рождения ребенка. Она отметила, что сын должен обеспечивать семью и уехал ради заработка.