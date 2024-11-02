«Папа может нас побаловать»: 12-летний сын Natan'a назвал его заботливым отцом

Natan продемонстрировал в эфире, каким хорошим и заботливым отцом он является, а его старший наследник это подтвердил.

Рэпер вместе со своим 12-летним сыном Натаниэлем приняли участие в кулинарном шоу, где дети звездные родители готовят под руководством их детей. Артист и его ребенок выбрали блюдо, которое называется «Царевна-лягушка».

В шоу Natan заявил, что является заботливым отцом. Он любит радовать своих наследников, которых он воспитывает в браке с Анастасией Швецовой. По этой причине практически каждое утро артист встает пораньше, чтобы приготовить для детей круассаны или яичницу по фирменному рецепту.

Кроме того, по словам самого Натаниэля, рэпер отличается своей щедростью. Оказалось, что он выдает сыновьям по одной тысячи в день на личные расходы.

«Мне нравится, что мой папа артист... Профессия артиста приносит достаточно денег, но мне это не важно... Он ведет себя дома как папа: заботится, играет со мной и младшим братом. Он нас балует, а мама ограничивает. Например, мама не разрешает есть сладкое, а папа может нас побаловать и купить тортик. А еще папа вкусно готовит, прям десять из десяти», — заявил старший наследник певца.

Также Natan подчеркнул, что 12-летний Натаниэль научил его не забывать, что все мы являемся в той или иной степени детьми. Подробности приводит StarHit.

Ранее мы писали о том, что Natan ответил Канделаки, попытавшейся спасти его репутацию после измен жене на шоу.