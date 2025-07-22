«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал сыну упражнение с гирей

Шоумен Максим Галкин* вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой отдыхает в Юрмале. В личном блоге он продемонстрировал, как занимается с гирей, но забыл снять брендовые браслеты с руки.

На опубликованных кадрах Галкин* в коротком комбинезоне голубого оттенка показывает сыну Гарри, как надо подбрасывать гирю.

«Сейчас покажу, как попросили. Жаришка пошла. Что ты ржешь? Папа мощный», - обратился к наследнику Максим*.

Гарри в ответ согласился с утверждением о том, что его отец «еще какой мощный», и радостно рассмеялся.

При этом пользователи Сети обратили внимание, что муж 76-летней Аллы Пугачевой носит золотые браслеты премиального бренда. Так, на разминку с гирей он надел не менее шести штук.

«Браслеты от Cartier обязательный атрибут при разминке?» - поинтересовались комментаторы.