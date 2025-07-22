НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июля 2025, 14:19
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«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал сыну упражнение с гирей

Максим Галкин* в золотых браслетах поднял гирю и назвал себя «мощным папой».
«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал сыну упражнение с гирей

© Starface.ru

Шоумен Максим Галкин* вместе с детьми и женой Аллой Пугачевой отдыхает в Юрмале. В личном блоге он продемонстрировал, как занимается с гирей, но забыл снять брендовые браслеты с руки.

На опубликованных кадрах Галкин* в коротком комбинезоне голубого оттенка показывает сыну Гарри, как надо подбрасывать гирю.

«Сейчас покажу, как попросили. Жаришка пошла. Что ты ржешь? Папа мощный», - обратился к наследнику Максим*.

Гарри в ответ согласился с утверждением о том, что его отец «еще какой мощный», и радостно рассмеялся.

При этом пользователи Сети обратили внимание, что муж 76-летней Аллы Пугачевой носит золотые браслеты премиального бренда. Так, на разминку с гирей он надел не менее шести штук.

«Браслеты от Cartier обязательный атрибут при разминке?» - поинтересовались комментаторы.

«Папа мощный»: Максим Галкин* в золотых браслетах показал сыну упражнение с гирей

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Максим Галкин* взял с собой на концерт сына Гарри и показал гримерку, в которой организаторы поставили обогреватель и накрыли стол с закусками — сын юмориста пообещал справиться с едой «за один кусь».

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
Гарри Галкин
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