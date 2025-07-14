Максим Галкин* взял с собой на концерт сына Гарри и показал гримерку
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Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) взял с собой на концерт сына Гарри и показал гримерку. Об этом стало известно из соцсетей.
Юморист Максим Галкин* на днях показал свои сборы на очередной концерт. Артист выложил видео, как он сначала едет в машине, взяв с собой пиджак и надев подаренные другом запонки. В автомобиле его сопровождал сын Гарри.
«Мы с Гариком едем на работу, пиджачок висит, запонки надел лучшие — им 100 лет», — рассказал он.
После этого Галкин* показал свою гримерку, в которой организаторы поставили обогреватель и накрыли стол с закусками — сын юмориста пообещал справиться с едой.
«Гарри, придется это все есть. За один кусь? Это значит, ты все съешь?» — уточнил юморист.
В комментариях пользователи умилились совместным видео с сыном: «Чувствуется доброе отношение между поколениями», «Такой любви не видела ни у кого!».
Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл тайный план Киркорова вернуть Пугачеву.
*признан иноагентом на территории РФ.