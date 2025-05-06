«Папа мне снится. Это большое счастье»: Мария Шукшина не сдержала слез, вспоминая об отце

Актриса Мария Шукшина не смогла сдержать эмоций, говоря о покойном отце. В эфире шоу «Эмпатия Манучи» на RuTube дочь Василия Шукшина призналась, что почти не помнит близкого человека, но он ей снится и поддерживает: «Это большое счастье».

Звезда фильма «Калина красная» Василий Шукшин ушел из жизни еще в 1974 году в возрасте 45 лет. У актера осталось две дочери от Лидии Федосеевой-Шукшиной, старшей из которых на тот момент было всего шесть лет. Мария Шукшина каждый раз со слезами на глазах вспоминает отца: из-за постоянных съемок он редко бывал дома, и она не была с ним так близка. Однако, по словам актрисы, теперь он ей снится и во всем ее поддерживает.

«Папа мне снится. Очень редко. Поддерживает меня. Это большое счастье. Всегда, когда говорю о нем, плачу. Сейчас хоть как-то контролирую эмоции. Папы не стало, когда я пошла в первый класс. У меня очень мало воспоминаний о нем, потому что его практически не было дома: гастроли, съемки — всегда был занят. Дома по ночам писал… У него в голове все время шел мыслительный процесс», — призналась Мария Шукшина.

Артистка также рассказала и о последней встрече с отцом, когда они «шля за руку». Мария Шукшина назвала «счастьем» то, что после смерти актера сохранилось его наследие в виде книг и фильмов. По словам знаменитости, с годами она «все больше понимает» родного человека.

«Помню нашу последнюю встречу. Он уезжал на съемки проекта „Они сражались за Родину“. Так получилось, что я была единственной, кто его провожал. Мама находилась в Болгарии. Так получилось, что я с ним шла за руку… И больше мы его не увидели. Счастье, что есть его фильмы, книги. У него публицистика потрясающая, которая воспитывает, помогает мне в актерском мастерстве», — поделилась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Мария Шукшина раскрыла причину смерти отца: «Спровоцировали остановку сердца».