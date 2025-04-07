«Папа летает на небесах»: экс-жена Паши Техника рассказала о реакции сына на смерть отца

Бывшая жена рэпера и продюсера Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник, рассказала о его смерти шестилетнему сыну. Ева Карицкая призналась в личном Telegram-канале, что Иван плакал, но ничего критичного не случилось.

Исполнитель умер 4 апреля после госпитализации в тайскую больницу с отравлением. Экс-супруга поддерживала его и рассказывала о состоянии Паши в соцсетях. Когда его не стало, то женщина задавалась вопросом – как сообщить сыну о смерти отца.

7 апреля она написала в личном микроблоге о реакции мальчика на трагическую новость.

«Рассказала сейчас Ванюше о том, что папа болел и теперь летает на небесах – что умер. Конечно, поплакали, но вроде как некритично отреагировал… Без суперистерики», – пояснила женщина.

Незадолго до смерти Техник рассказывал в эфире шоу, что купил для сына квартиру в Москве.

«Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Это же все не мне, а малому», — говорил знаменитость.

У артиста есть еще несколько квартир. По закону, недвижимость рэпера должна перейти его сыну, так как артист был в разводе с женой Евой Карицкой.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак заплатила за похороны Паши Техника.