«Это очень дорого»: Ксения Собчак заплатила за похороны Паши Техника

Бывшая жена Паши Техника рассказала, что дала интервью Ксении Собчак не просто так. Ева Карицкая в своем Telegram-канале намекнула, что журналистка купила отдельное место на кладбище для рэпера.

После прилета в Россию экс-супруга звезды неожиданно заявила, что успела дать интервью журналистке. Позже она пояснила, почему приняла такое решение и так быстро.

«Ребят, по поводу интервью с Собчак я дала согласие во благо Паши. Наше желание было его захоронить отдельно на кладбище, а это очень дорого. Интервью я дала не за гонорар», — поделилась Ева.

Директор покойного музыканта Марк Яровный рассказал в соцсетях о транспортировке его тела. Также он поделился деталями похорон.

«Паша будет похоронен в той одежде, в которой ходил в обычной жизни», — поделился он.

Мужчина добавил, что вся процедура вместе с репатриацией Техника обойдется примерно в пять миллионов рублей.

Напомним, что Паша Техник умер 4 апреля в тайской больнице. Ему было 40 лет. Он был госпитализирован с отравлением, предположительно запрещенными веществами.

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