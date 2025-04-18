«Папа и мама могут быть спокойны»: сын Пугачевой и Галкина* научился сам добывать еду

Уехавший из России Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) активно выступает за границей. В перерывах между концертами шоумен посвящает все свое время семье. Накануне муж Примадонны отправился с 11-летним сыном Гарри на рыбалку.

В своем блоге юморист опубликовал фотографию сына, который стоит в бежевой футболке и бордовой шапке, держа в руках большую рыбу – большеротого окуня. По всей видимости, мальчик сам поймал ее и очень гордится результатом.

Подписчики удивились, как вырос отпрыск звезд. Мальчик уже выглядит как современный подросток. Некоторые не упустили случая пошутить над добычей Гарри.

«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрет, вырастили мальчика»; «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбак», - написали они.

Скорее всего, отец и сын рыбачили на Кипре, где сейчас живет звездное семейство. Недавно Алла Пугачева отметила там свое 76-летие. Звезда устроила масштабный праздник, на который позвала близких друзей. Муж народной артистки показал несколько кадров с торжества.

*(признан иноагентом на территории РФ)