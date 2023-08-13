«Папа»: дочь Этери Тутберидзе скорбит после новости о смерти Сергея Буянова

Российский конькобежец Сергей Буянов умер на 67 году жизни после борьбы с онкологией. Новость о его кончине, видимо, стала ударом для дочери знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В Сети даже стали появляться предположения, что Диана Дэвис – дочь спортсмена. Об этом сообщает StarHit.

Женой конькобежца была Елена Буянова, призер чемпионата мира и Европы в одиночном фигурном катании. Но, по некоторым данным, муж пятикратной чемпионки СССР питал нежные чувства и к Этери Тутберидзе.

Предположительно, спортсмен был крестным отцом Дианы Дэвис. На днях фигуристка выложила в социальные сети кадры, на которых она идет по улице вместе со взрослым мужчиной. Под постом девушка оставила краткую надпись: «Папа». Подписчики посчитали, что так Диана оплакивает потерю.

Интересно, что в паспорте 20-летняя фигуристка записана под отчеством Сергеевна. При этом сама Этери Тутберидзе всегда предпочитала не говорить о родном отце дочери. Дэвис же не раз подчеркивала, что видится с отцом и часто получает от него подарки.

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