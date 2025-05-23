«Папа чувствовал себя оставленным»: Катя IOWA рассказала о проблемах в семье и распаде группы

Певица Катя IOWA рассказала о проблемах в семье. Артистка призналась, что после смерти отца узнала неприятную правду. Как оказалось, ее родитель чувствовал себя оставленным. Ее рассказ публикует Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница во время своего сольного концерта поделилась личной историей. В прошлом году умер ее отец. Она не догадывалась о том, что родитель был одинок.

«В одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными, и папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала, и я чувствовала себя оставленной и непонятой. И почему мы не могли найти эти слова, пока он был жив?! Я не знаю до сих пор», – рассказала Катя.

Певица написала трек «Мишка» в честь отца. Она четыре дня работала над текстом по 6-7 часов. Звезда уверена, что подобные ситуации не должны оставаться просто так. Человек должен поговорить с психологом или выразить чувства через творчество, что она и сделала.

«Береза была посажена его руками во время того, как я родилась, и вот эта береза осталась единственная под моим окном, и это то, что от детства вообще осталось», – добавила артистка.

Также Катя рассказала, что она начала сольную карьеру, а группы IOWA больше не будет.

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