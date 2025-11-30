«Папа был рядом»: сын Романа Мадянова сыграл свадьбу спустя год после смерти отца

Сын Романа Мадянова сыграл свадьбу спустя год после смерти отца.

Наследник покойного актера Романа женился на своей возлюбленной Анне, с которой строил отношения несколько лет. Трогательную церемонию сыграли в одном из подмосковных ЗАГСов, пригласив только самых близких.

Для семьи это событие стало и радостным, и болезненным одновременно — отец жениха мечтал увидеть свадьбу сына, но не дожил до этого всего год.

«Анечка прекрасная девочка, просто чудо. Роме так и сказала: лучше не найдешь — уведут, будешь жалеть... Папа наш с неба видит и тоже радуется и за Рому, и за Аню. Папа просто был рядом. Не то чтобы это благословение, но он приходил», — призналась супруга актера.

Из уважения к звездному отцу сын надел его пиджак.

«Этот был ему мал, поэтому долго висел в гардеробе», — объяснил жених в шоу «Ты не поверишь!».

О подготовке к свадьбе пара рассказала с улыбкой: все сделали за месяц — выбрали наряды, заказали ресторан и модный длинный торт. Родственники сразу поинтересовались, ждут ли они ребенка. Оказалось, что новобрачные к пополнению еще не готовы, но имена будущих детей уже обсуждают.

«Если будет мальчик, точно не Рома. Я знаю, каково жить, когда в семье два Ромы. Маме будет тяжело дозваться», — смеётся жених.

Ранее мы писали о том, как умерший Роман Мадянов боролся с алкоголизмом.