Пансионат для пожилых и Никас Сафронов как смысл жизни: стала известна судьба советской модели Леки

Долгое время судьба советской модели Леки Мироновой, которая когда-то вдохновляла модельера Вячеслава Зайцева, была скрыта от общественности. Заговорили о женщине лишь тогда, когда дело коснулось наследства кутюрье. Один из претендентов, любимая модель народного художника Эдуард Кривенко, заявил о своих правах. Но подтвердить его дружбу с Зайцевым могла только Миронова, загадочно пропавшая в Москве. Молодой человек отправился на ее поиски и вскоре напал на след, передает Woman.ru.

Дома, по месту проживания, «лучшей модели СССР» не оказалось. Там делался ремонт, а помещение вовсе принадлежало Никасу Сафронову. Кривенко решил, что художник воспользовался влюбившейся в него женщиной и присвоил ее квартиру. Дальше след привел потенциального наследника в пансионат для престарелых. Леки там также не оказалось, зато бывшие работники вспомнили про нее. Модель прибыла одна. Атмосфера, царящая в учреждении, крайне угнетала ее. И без того плохое состояние женщины становилось еще хуже. Потом Леку перевели в другой комплекс, где она и скончалась.

Дальнейшим расследованием занялись журналисты. Они пообщались с Сафроновым на тему близких отношений с Мироновой. Художник рассказал, что относился к женщине как к старшей сестре, рисовал ее портреты. Миронова, в свою очередь, по другому выражала свои чувства.

«Когда я пришел к ней впервые домой, увидел мои фотографии, фото моей мамы в виде иконки. Я для нее был такой некий Христос что ли, Господь. Она говорила, что живет ради меня», — поделился деятель искусства.

В какой-то момент модель решила оставить квартиру дорогому другу, а сама отправится жить в дом престарелых. По словам Сафронова, женщина буквально настаивала на таком развитии событий. Кроме того, Лека, по словам художника, распорядилась, чтобы ее похоронили на Востряковском кладбище, а могилу украшали цветы и картина. В итоге Сафронов исполнил волю «лучшей модели СССР».

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