Панкратов-Черный рассказал об украинских строителях, укравших у него крышу. Об этом он вспомнил в шоу «Звезды сошлись».

Народный артист России Александр Панкратов-Черный поделился необычной историей о краже крыши на своей даче. Актер рассказал, что нанял бригаду строителей из Украины, когда отношения между странами еще были нормальными. Он доверился рабочим и не следил за строительством, так как был занят съемками.

Однако, вернувшись через год, Панкратов-Черный обнаружил, что крыша с дорогой металлочерепицей исчезла.

«Потом приехал, вижу, что дом стоит, рассчитался с бригадой. Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — отметил артист.

Из-за отсутствия крыши фундамент второго этажа сгнил под снегом и дождем, его пришлось сносить. Тогда на восстановление средств не хватило.

Сейчас дом восстанавливает невестка актера, которая нашла новую бригаду строителей. Панкратов-Черный заявил, что мечтает переночевать на даче после окончания строительства.

Ранее мы писали о том, что Александр Панкратов-Черный заявил о совершенном на него покушении.