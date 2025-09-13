«Память о человеке важнее!»: Анна Седокова пожаловалась на журналистов, атакующих ее вопросами о Янисе Тимме

Анна Седокова пожаловалась на журналистов, атакующих ее вопросами о покойном Янисе Тимме. В своем Telegram-канале певица заявила, что не дает комментариев СМИ, поскольку оберегает имя бывшего мужа от «правды, которая может ранить всех», и призвала оставить его в покое.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что на днях после очередных съемок ее «поймали» две журналистки. Девушки снимали Анну Седокову на камеру и расспрашивали о расследовании смерти ее бывшего мужа, поскольку певица фигурирует в уголовном деле. По словам артистки, она попыталась сбежать, но представительницы СМИ не отставали и буквально «лезли в лицо», в результате чего началась потасовка.

Певица понимает: охотившиеся за эксклюзивом девушки лишь выполняли свою работу. Однако Анна Седокова подчеркнула: всему есть предел, и имя покойного нужно оставить в покое, чтобы не причинять боль его близким. Бывшая солистка «ВИА Гры» объяснила: она хранит молчание о случившемся не ради своей репутации, а ради памяти Яниса Тиммы.

«Уже давно пора, уже надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он спокойно где-то там на небесах существует. И не стоит этого всего. Зачем вы причиняете такую боль всем? Ради чего? Ради денег, пиара? Память о человеке намного важнее! Я первый раз столкнулась с такой агрессией. Неужели не понятно, что, если я не комментирую, даже такую жесткую ложь обо мне, то это лишь потому, что я уберегаю его имя от правды, которая может ранить всех», — заявила Анна Седокова.

Артистка добавила, что приняла решение продолжать молчать, поскольку это «по-человечески». По словам Анны Седоковой, она хочет говорить с поклонниками «на языке музыки», выражая свои чувства в песнях.

Напомним, экс-супруг певицы ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели баскетболиста. Сама же она после трагедии ушла в тень, а позднее прервала молчание и заявила, что переживает «самый сложный период в жизни», но намерена снова выступать с концертами.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы рассказала, что Анна Седокова «не дала ни гроша» на памятник бывшему мужу.