Пальто, куртки, кроссовки и футболки: Киркоров устроил распродажу ношеных вещей

Певец Филипп Киркоров выставил на продажу брендовые вещи из своего гардероба. Все товары ношеные – всего в профиле артиста на ресейл-платформе представлены 1147 товаров.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Как стало известно, певец продает более 80 пар кроссовок. За них артист намерен выручить 1 млн 826 тыс. рублей.

Самые дорогие вещи – это пальто и куртки. Их стоимость доходит до 297 тыс. За эти вещи артист намерен получить 12 млн 900 тыс. рублей.

Еще одна категория товаров – футболки. Их количество не уточняется, но Киркоров рассчитывает выручить более 800 тыс.

Источник предположил, что распродажа брендовых вещей обусловлена желанием певца освободить место в гардеробной для новых покупок.

Ранее Киркоров прокомментировал слухи о том, что двухуровневая квартира в Москве куплена им для организации вечеринок для взрослых.