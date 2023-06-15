Киркоров ответил на слухи, что приобрел двухэтажную квартиру ради вечеринок для взрослых

Певец Филипп Киркоров несколько лет назад купил двухэтажную квартиру стоимостью миллиард рублей. Ходили слухи, что там он собирается устраивать вечеринки для взрослых. Артист прокомментировал данную информацию.

Жилье, о котором идет речь, находится на Филипповском переулке. Площадь квартиры составляет 537 квадратных метра. Собственность находится на одном этаже с апартаментами бывшей жены – певицы Аллы Пугачевой.

Сейчас в квартире идет ремонт. Будет ли Киркоров устраивать в обновленном жилье вечеринки, стало известно из уст самого исполнителя.

«Не до вечеринок, занимаюсь семьей, детьми. Для вечеринок есть прекрасные клубы в Москве», - сказал он изданию StarHit.

Киркоров отметил: про него «столько всего пишут» в течение 30 лет, что «если верить, то страшно жить». В его двухэтажной квартире есть терраса, а в планах у артиста построить зимний сад, чтобы сочинять музыку. Киркоров считает, что в доме важен уют – жилище должно быть «крепостью».

Он призвал не верить слухам и пожаловался, что «люди верят, а у него возникают проблемы в жизни».

«Естественно, ко мне будут приходить гости, но ни о каких вечеринках на террасе не может быть и речи», - заключил артист.

Ранее он заявил, что не общается с Пугачевой более пяти лет. При этом исполнитель отозвался о Примадонне как о «замечательной певице» и «легенде нашей страны».