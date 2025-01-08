Опубликовано 08 января 2025, 11:201 мин.
Пальмы, белый песок и океан: Полина Гагарина улетела из России
37-летняя певица Полина Гагарина улетела из России.
© Starface.ru
37-летняя певица Полина Гагарина улетела из России и выложила фото с отдыха. На снимке видны белый песок, пальмы и океан.
Соответствующая публикация появилась в личном блоге знаменитости.
Певица написала на фото: «Доброе».
Гагарина не уточнила, куда именно отправилась на отдых. Предположительно, певица находится на Мальдивах. Неизвестно, с кем именно артистка проводит время за границей.
Ранее Гагарина рассказывала, как планирует отмечать Новый год. Артистка сообщала о намерении работать и «совмещать несовмещаемое». Певица должна была дать два концерта в Москве, а затем успеть к семье за праздничный стол.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева