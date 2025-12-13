«Пахнет жареным»: Влад Соколовский усилил меры безопасности из-за угроз в адрес сына

Влад Соколовский усилил меры безопасности из-за угроз в адрес сына. Подробности приводит StarHit.

Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова уже не первый год сталкиваются с вниманием со стороны сталкеров. Неизвестные люди не только преследуют пару, но и устраивают жуткие ритуалы, сопровождая их угрозами и пожеланиями смерти.

Долгое время артисты старались не реагировать на происходящее, однако ситуация резко обострилась, когда угрозы стали касаться их трехлетнего сына. На этот раз злоумышленники заявили о намерении похитить ребенка.

Соколовский и Суркова записали публичное видеообращение, в котором попросили распространить информацию о происходящем, а также обратились в правоохранительные органы. После этого поток сообщений прекратился.

«Это действительно просто фанатизм и ничего кроме, потому что эти люди и раньше себя проявляли просто не настолько агрессивно. А в какой-то момент перешло все границы от безнаказанности и породило таких демонов, по-другому их не назвать. Угрозы прекратились. Видимо, они поняли что пахнет жареным и пока притихли, кто-то сменил адрес», — рассказал Влад.

Тем не менее, полностью расслабиться семье пока не удается. Люди, стоящие за угрозами, до сих пор не установлены, а ранее им уже удавалось выяснить реальное место проживания артистов.

«Нанимали ли охрану? Мы живем в сильно охраняемом доме, поэтому сюда не нанимали, нас все равно по городу не поймаешь. Меняли ли место? Временами да, отъезжали, смотрели, наблюдали, что к чему. У нас вся охрана предупреждена, все все знают. Поэтому, конечно, пробиться к нам сюда — не вариант. Но все равно, ходить по городу и оборачиваться тоже не самое приятное занятие», — пояснил Соколовский.

Ранее мы писали о том, что жена Соколовского после нападок Риты Дакоты рассказала о кризисе в браке.