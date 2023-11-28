Композитор, пианистка Александра Пахмутова встретилась с воспитанниками детских домов в подмосковном санатории «Снегири». Организаторами мероприятия выступили Культурный фонд Александры Пахмутовой и благотворительный фонд «Академия жизни».

На встрече дети подарили народной артистке СССР сувениры. Одна из воспитанниц рассказала стихотворение поэта-песенника Николая Добронравова.

Затем собравшиеся могли насладиться произведениями на музыку Пахмутовой в исполнении певицы Зары.

Пахмутова призналась, что «очень рада» передать то, что знает и умеет, следующим поколениям.

«Мне невероятно приятно, что дети так трепетно отнеслись к нашей встрече, они пели вместе с Зарой, столько готовились и даже написали для меня картину, вдохновлённые моей музыкой», - призналась автор песен и добавила, что произведение искусства займет почетное место в ее доме.

Зара назвала «уникальной» встречу детей с легендой отечественной музыки. По ее мнению, Пахмутова показала детям, что «за успехом стоят добро, нежность, патриотизм, а самое главное любовь». Певица исполнила любимые произведения, а дети подготовили творческие подарки, был торт в форме рояля с нотами песен.

«В завершение встречи Александра Николаевна дала наставление юным гостям, сказав, что все находится только в их руках, они должны верить в себя, свои силы, учиться и самое главное сохранять внутренний свет и любовь», - рассказала исполнительница.

Ранее сообщалось, что Пахмутова появилась в новом сезоне шоу «Синяя птица».