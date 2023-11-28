Композитор Александра Пахмутова появилась в новом сезоне шоу «Синяя птица». Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

На федеральном канале стартовал юбилейный сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». В нем участники на всю страну демонстрируют свои творческие, умственные и спортивные достижения. Примечательно, что специальным гостем первого выпуска стала композитор Александра Пахмутова.

Дарья Златопольская, ведущая шоу, отметила, что Пахмутова с самого начала верила в успех передачи. «Вы — наш ангел, наша путеводная звезда, наша «Синяя птица»», — трогательно обратилась она к композитору.

Несмотря на смерть мужа, Пахмутова была в хорошем настроении: она улыбалась и радовалась выступлениям талантливых детей.

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