«Пахать, как отец, я не буду»: Александр Цыпкин рассказал о доходах

Писатель и сценарист Александр Цыпкин заявил, что не умеет отказываться от работы в выходные, особенно если за нее предлагают среднюю по стране годовую зарплату. Также он рассказал: при выборе профессии понял – пахать, как отец, дед и прадед, не будет.

Подробностями Цыпкин поделился в подкасте «До Звезды» от HiFi-стриминга Звук. Цыпкин считает, что ему нужно научиться говорить «нет».

«Когда тебе предлагают приехать в субботу и почитать рассказ, и ты понимаешь, что за это заплатят среднюю по стране годовую зарплату, то ты не можешь отказаться. Хотя я и должен сказать: «Нет, я не работаю, я сегодня провожу время с семьей», - заявил писатель.

Он отметил, что пока не может себе позволить отказываться от дополнительного дохода – нет большого финансового запаса.

«Хотя многие на моем месте бы остановились и спокойно развлекались», - отметил Цыпкин.

Он родился в семье врачей, но по стопам родителей не пошел. Писатель называет себя ленивым человеком.

«Когда я задумался о профессии и посмотрел, как врачи работают, то понял – пахать, как мой прадед, дед и отец, я не буду. Ради чего?» - рассуждает Цыпкин.

В июне сообщалось, что Цыпкина сняли на прогулке за руку с бывшей женой Оксаной Лаврентьевой.