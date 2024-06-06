Александр Цыпкин показал чувства с бывшей женой во время прогулки по Петербургу

Писателя Александра Цыпкина, гуляющего за руку с бывшей женой Оксаной Лаврентьевой, сняли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk.ru.

Пара устроила романтический променад на Невском проспекте вечером 5 июня. Журналисты отмечают, что писатель и экс-супруга были не одни, а с друзьями. Александр и Оксана что-то обсуждали и выглядели счастливыми. Мужчина не отпускал даму и держал ее за руку, сцепившись пальцами. Звезды при этом не дают никаких комментариев по поводу личной жизни, но и не скрываются от папарацци.

Напомним, что писатель и светская львица объявили о расставании в декабре прошлого года. Они прожили в браке пять лет и объявили о разводе. Лаврентьева признавалась, что у них с экс-избранником просто изменили взгляды на жизнь. А Цыпкин даже после новости о разрыве продолжал писать о женщине, как о родном и близком человеке.

«Я всегда за нее. Всегда. Всем сердцем. Дальше как Бог даст. Благодарен за каждую минуту отношений», – писал знаменитость в соцсетях.

Журналисты отмечают, что писатель побывал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Там же была журналистка Ксения Собчак, которая удивила поклонников неожиданным нарядом. Она пришла на мероприятие в брюках-ползунках.