Пакет заломился на лице: тело Яниса Тиммы доставили в Ригу без одежды из-за Анны Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что из-за экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой тело спортсмена отправили из Москвы в Ригу голым в пластиковом мешке.

«Как можно прожить с человеком пять лет и даже трусов ему не принести? Его из русского морга отдали без грима, без бальзамации, без одежды. Голого. В пластиковом мешке», — возмутилась Гаврилова в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она также заверила, что матери покойного Яниса стало плохо, когда она пришла на опознание сына в латвийский морг. Женщина, по словам адвоката, упала в обморок, увидев, в каком состоянии привезли тело.

«Она не могла представить, что он будет лежать как последний брошенный неопознанный труп с пластиком в пакете, который заломился на лице. Это было ужасно», - сказала Гаврилова.

Кроме того, адвокат опровергла информацию о том, что Седокова якобы предлагала деньги на похороны. Певица, по данным Гавриловой, подписала разрешение на репатриацию тела только в обмен на обещание родственников молчать в Сети. Кроме того, Аусма Тимма сама заказала и оплатила поминальный венок, который от имени Седоковой доставили на церемонию прощания.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США. 25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоялось прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее Мария Гаврилова заявила, что экс-солистка «ВИА Гры» заставила Тимму заключить брачный договор, согласно которому все имущество после развода должно было перейти в собственность артистки.