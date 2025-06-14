«Пафос, высокомерие и лицемерие»: Гордон резко ответила Брухуновой на слова о паленых сумках

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова постоянно оказывается в центре скандалов. Один из последних разгорелся из-за осуждения женщин, которые носят поддельные сумки. Позиция Татьяны возмутила юриста Екатерину Гордон. Экс-супруга Александра Гордона объяснила, почему эмоционально отреагировала на высказывание директора Театра миниатюр.

Екатерина пояснила, что очень маленький процент россиянок может себе позволить подлинные сумки. Поэтому слова Брухуновой показались ей неуместными.

«Это тот случай, когда невозможно не отреагировать на пафос, высокомерие и лицемерие в одном флаконе. Я помню свои нищие времена, когда у меня не было денег на сумочку, но мне хотелось тоже похвастаться, пойти куда-то и что-то там прикупить», — сказала Гордон в эфире шоу Елены Ханги.

Юрист не понимает, почему человек, дорвавшийся, скорее всего, до чужих денег учит других жизни. По мнению Екатерины, если женщина нашла отличную подделку, она может взять и выйти с ней в свет. В этом нет преступления, уверена Гордон.

Екатерина призналась, что у нее есть поддельные сумки и обувь, но это нисколько ее не смущает. Недорогие туфли нужны Гордон для выступлений на сцене с Лерой Кудрявцевой. Юрист добавила, что у нее «нет старого дедушки, который денег отвалил»: все вещи она покупает себе самостоятельно. «И что? И ты меня еще будешь понукать этим?», — обратилась Гордон к Брухуновой.

Ранее жена Петросяна похвасталась подарком от супруга. Юморист подарил ей букет пионов и записку с признанием в любви.