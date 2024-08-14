«Падальщик»: экс-продюсер «Ласкового мая» Разин накинулся с обвинениями на Малахова

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выступил с обвинениями в адрес журналиста Андрея Малахова. Он назвал его «падальщиком» из-за съемок программы про семейную драму бизнесмена Павла Дурова.

В личном блоге Разин вышел на связь с поклонниками и негативно высказался о российском журналисте. Его возмутило то, что Малахов анонсировал выпуск своего шоу с матерью детей Дурова. Напомним, что бывшая возлюбленная предпринимателя представила доказательства того, что родила от него троих детей — Лею, Даниэля и Давида.

Продюсер отметил, что раньше Андрей Малахов «наносил удары» по нему, когда он был более известен. А теперь переключился на Павла Дурова.

«Этот падальщик начинает наносить удар по Павлу Дурову. И это провокация, которую он готовит и уже объявляет, что скоро будет эфир с его женой. Паша, мы с тобой», — заявил Разин.

К слову, на называющей себя матерью детей бизнесмена Ирине Болгар Дуров так и не женился. Сама она заявила, что он не хотел заключать брак из-за страха раздела имущества.

Ранее певица Анна Плетнева призналась, что хочет детей от Павла Дурова.