Падали в обмороки и постоянно мерзли: Павел Воля об экстремальных съемках в пустыне

Российский юморист и телеведущий Павел Воля признался, что съемки проекта «Выжить в Дубае» проходили в очень тяжелых условиях. Об этом сообщает mk.ru.

Так, во время всего съемочного процесса присутствовали медики. Как утверждает Воля, участники шоу несколько раз падали в обмороки, а ночью температура воздуха понижалась на 35 градусов (утром +40, ночью +5), что могло спровоцировать обморожение.

Супруга Павла Ляйсан Утяшева добавила, что после съемок проекта в пустыне она осознала ценность душа, чистой постели и кондиционера.

Участниками реалити стали звезды и представители разных профессий по всей стране. Они разделились на две команды, которые будут бороться за десять миллионов рублей.

На протяжении всех выпусков знаменитости и «простые люди» проходят испытания, победа в которых дает им право разместиться в роскошном отеле, а не в пустыне.

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