«Он ей не равносилен!»: почему Алена Водонаева против отношений Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Телеведущая Алена Водонаева раскрыла, почему выступает против отношений Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. В беседе с журналистами экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что блогер неровня знаменитости. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс» и публикует соответствующие кадры.

Недавно Алена Водонаева высказалась о романе Ксении Бородиной и призвала ее «не выходить замуж» за нового избранника. По словам знаменитости, телеведущая достойна равного себе мужчины, каким не является Николай Сердюков.

«Нам не по 30 лет и уж далеко не по 20! Это вообще не мое дело, я просто проиронизировала в своем Телеграм-канале. <…> Ксюша — достойная девушка, какие бы у нас там взаимоотношения не были… Она достойна мужчины, который ей равносилен. А я с высоты своего опыта в мужчинах разбираюсь — он ей не равносилен! Извиняюсь, не мое дело, еще раз скажу», — заявила Алена Водонаева.

Напомним, летом Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего экс-ведущая «Дома-2» столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Знаменитость дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее. Более того, пара не скрывает, что уже думает об официальной регистрации отношений.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева высмеяла новость о беременности жены экс-супруга Ксении Бородиной.