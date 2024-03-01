Озвучившая Степашку Голубенцева об умершем актере Капатове: «Можно было терпеть его характер за счет таланта»

Актриса Наталья Голубенцева, озвучившая Степашку в программе «Спокойной ночи, малыши», рассказала о сложном характере умершего коллеги Игоря Капатова. Она отметила, что с ним не всегда было просто, но зато он был талантливым человеком.

В первый день весны 2024 года стало известно, что ушел из жизни артист, подаривший голос Мишутке из знаменитой передачи для детей. Голубенцева, которая долгое время работала вместе с Капатовым выразила свои соболезнования его близким и призналась, что не всегда с ним ладила. Дело было в его трудном характере.

«Сложный в общении — я иногда ставила его на место. Но сейчас говорить об этом очень смешно, потому что можно было терпеть его сложный характер за счет таланта», - поделилась актриса с беседе с Газетой.Ru.

Впрочем, воспоминания в Капатове у Голубенцевой остались только хорошие. В последние годы жизни они не поддерживали связь, но ей все равно жалко, что его не стало в живых.

Ранее жена актера Игоря Капатова раскрыла причину смерти актера.