«Озвучили далеко не всю информацию»: хирург усомнился в диагнозе Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров попал в больницу после ожога руки, полученного во время сольного концерта в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, у артиста диагностировали заражение и бурсит (воспаление составной сумки), однако пластический хирург Святослав Стрелин усомнился в правдоподобности данной версии.

«У ожогов своеобразное лечение, имеются особенности течения раневого процесса, поэтому выделили даже отдельную специальность для них – комбустиологию», - рассказал специалист в беседе с mk.ru.

Он напомнил, что после полученных из-за фейерверков ожогов, с руки Киркорова якобы отдирали одежду, но певец смог продолжить концерт. Как предположил врач, описанные симптомы не соответствуют ожогам третьей и четвертой степени, когда необходима госпитализация и специализированное лечение.

По словам Стрелина, лечение более слабого ожога в амбулаторных условиях, даже при наличии сахарного диабета, гораздо проще.

«Получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через две недели, а потом еще три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, это достаточно трудно объяснить такой степенью ожога. Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию», - сказал врач.

Он также заподозрил, что на самом деле у Киркорова диагностировали не бурсит.

«Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать», - заключил хирург.

Напомним, певец получил ожог во время концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Впоследствии сообщалось, что артист попал в больницу.

Ранее Киркоров впервые вышел в свет после новости о проблемах со здоровьем. Артист поблагодарил Сергея Лазарева, Яну Рудковскую и всех, кто не бросил его в беде.