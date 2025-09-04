Озвучено первое после освобождения место работы Михаила Ефремова

Михаил Ефремов сыграет в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает mk.ru.

4 сентября в театре «Мастерская 12» прошел сбор труппы, на которой присутствовал Никита Михалков. Он представил коллегам нового артиста — им оказался Михаил Ефремов. По словам Михалкова, он принял просьбу освободившегося из колонии актера о помощи.

«Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — заявил он.

Михалков рассказал, что Ефремов появится на подмостках театра уже в 2026 году. Его первой работой станет роль в спектакле «Без свидетелей». Напарницей Ефремова станет дочь режиссера Анна Михалкова.

