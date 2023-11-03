Озвучена возможная причина возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Певица Алла Пугачева могла вернуться в Россию 2 ноября, чтобы заняться продажей имущества. Эту информацию передал изданию Kp.ru источник.

По словам собеседника СМИ, пока еще до конца неясно, по какой причине Примадонна решила покинуть Кипр, но слух один – ликвидация недвижимости в РФ. В последний раз Алла Борисовна прилетала в Москву в мае ради похорон дизайнера Валентина Юдашкина, но тогда с друзьями не виделась и все вопросы решала, не выезжая из замка в Грязи. Вероятно, артистка вернулась теперь, чтобы закончить все дела и подписать необходимые бумаги.

«Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено», - отметил московский продюсер.

Напомним, что в России у Пугачевой есть квартира в Филипповском переулке, земельный участок в московском домостроительном комбинате «Творчество» и участок в подмосковной деревне Бережки. Кроме того, ходили разговоры, что шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) хотел переписать свою недвижимость на супругу для дальнейшей продажи, а именно замок в Грязи и квартиру у метро «Новые Черемушки».

Ранее звезды и юристы отреагировали на возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

*(Признан иноагентом на территории РФ)