«Ожившие мертвецы»: критик Соседов оценил вечеринку Макаревича* с Пугачевой и Вайкуле

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о вечеринке, которую устроил в Израиле певец Андрей Макаревич* (Признан иноагентом на территории России). В беседе с aif.ru он назвал участников мероприятия, в том числе Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле «ожившими мертвецами».

Напомним, что в выходные в Израиле состоялось празднование 70-летия музыканта. Примадонна опубликовала пост в соцсетях, где показала себя и объявила, что собирается на вечеринку. Она сидела в первом ряду. Кроме того, на мероприятии была певица Лайма Вайкуле. СМИ пишут, что она пела на сцене. Журналисты поинтересовались у Соседова, что он думает по этому поводу.

«Зачем вы спрашиваете об этих отставниках? Это отыгранные карты, ожившие мертвецы, стертая колода, сродни той, которой играли «в дурака» много лет, а после выбросили», – прокомментировал прошедший праздник Сергей.

Музыкальный критик отметил, что «не стоит делать пиар этим людям». Он убежден, что об уехавших артистах надо забыть.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя Алла Пугачева раскрыла опасную зависимость своего мужа. Исполнительница хита «Арлекино» вернулась в Израиль. Там певица и ее супруг посетили концерт, на котором отметились и другие уехавшие из РФ звезды. Примечательно, что пара была в хорошем настроении: супруги весь вечер шутили и делились подробностями личной жизни.

*Признан иноагентом на территории России