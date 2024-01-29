Ожидающих депортации в Таиланде участников «Би-2» могут задержать по прилете в Россию

Ожидающих депортации из Таиланда участников рок-группы «Би-2» требуют задержать по прилёте в Россию и возбудить против них дело за поддержку терроризма.

По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, вернуться в Россию придется всему коллективу, кроме солистов Егора Бортника (Лева)* (признан иноагентом на территории РФ) и Александра Умана (Шура). Они прилетели в Таиланд по паспортам граждан Израиля и Австралии.

Как пояснили общественники из организации «Ветераны России», в случае депортации рокеров на Родину они обратятся в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить в отношении музыкантов уголовное дело по статье 205.1. «Содействие террористической деятельности».

24 января группа «Би-2» выступила на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. После завершения концерта участники коллектива были арестованы и оштрафованы на 95 долларов каждый.

Ранее сообщалось, что представители «Би-2» вышли на связь и рассказали, что участников коллектива после суда повторно задержала миграционная полиция из-за нарушений во время выступления.

*Признан иностранным агентом на территории России