Представители «Би-2» впервые рассказали о последствиях задержания музыкантов в Таиланде

Представители рок-группы «Би-2» вышли на связь после задержания в Таиланде и рассказали, что участников коллектива после суда повторно задержала миграционная полиция из-за нарушений во время выступления. Сейчас связи с артистами нет.

«Поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы», — приводит NEWS.ru заявление пресс-службы коллектива.

В настоящее время музыканты группы, включая Леву* (признан иноагентом на территории России) и Шура находятся в ожидании депортации в Бангкок, откуда их депортируют в страну гражданства. При этом в заявлении подчеркивается, что солисты коллектива не являются гражданами России. Музыканты находятся на связи с МИД Израиля и консулом Австралии, которые пытаются разрешить сложившуюся ситуацию.

24 января группа «Би-2» выступила на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. После завершения концерта участники коллектива были арестованы.

Ранее стало известно, что группа «Би-2» в течение пяти лет не сможет въезжать на территорию Таиланда. Помимо запрета на въезд, суд взыскал с каждого артиста по 95 долларов штрафа.

*Признан иностранным агентом на территории России