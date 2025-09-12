«Ожидания завышенные»: найдено объяснение высокой стоимости билетов на прощальный тур Гуфа

Рудченко объяснил билеты за 800 тыс. руб. на концерт Гуфа известным приемом. Об этом сообщает «Абзац».

Рэпер Гуф еще в феврале 2025 года анонсировал прощальный тур. Артист намерен завершить концертную деятельность в ноябре, выступив в Москве. При этом билеты на мероприятие достигают 800 тысяч рублей.

По словам продюсера Павла Рудченко, такое ценообразование вполне объяснимо. Он вспомнил недавний конфликт рэпера и миллионера Игоря Рыбакова, который пытался выкупить альбом Гуфа с целью удалить его из Сети.

«Гуф рассчитывает на подъем внимания к своей персоне на волне того, что миллионер якобы пытался выкупить его альбом и удалить. Это известный прием с прощальными выступлениями. В российском шоу-бизнесе очень часто прощальные выступления затягиваются на долгие годы», — объяснил он.

Рудченко уверен, что часть билетов на концерт рэпера не продадутся.

«Ожидания у него завышенные. Я сомневаюсь, что все билеты купят», — добавил он.

