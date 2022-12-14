Овечкин рассказал, что жена заставляет его выбросить памятную коллекцию клюшек

Один из самых известных хоккеистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростом характере его жены. Напомним, что спортсмен много лет счастлив в браке с дочерью покойной актрисы Веры Глаголевой, Анастасией Шубской.

В беседе с Washington Post мужчина заявил, что любимая супруга хочет, чтобы он избавился от домашней коллекции памятных клюшек и шайб.

«Ей это не нравится. Каждый раз, когда я приношу краги и шлемы, она говорит: «Когда ты избавишься от этого?» Я отвечаю: «Посмотрим», — поделился Овечкин.

Поклонники и не подозревали, что Анастасия лезет в спортивные дела мужа. На светских мероприятиях она держится в стороне и показывает себя, как скромная и тихая девушка. Зато ей удалось превратить любвеобильного холостяка Овечкина в примерного семьянина.

Напомним, что у звездной пары есть двое сыновей: Сергей и Илья. Девушка отказалась от желания играть в кино и посвятила себя воспитанию детей, а также заботе о любимом муже.

Ранее мы писали о том, как наглая домработница орудовала в доме покойной Веры Глаголевой. Уборщица работала в доме в поселке Николина Гора несколько месяцев. Недавно дочь актрисы Анна Нахапетова заметила пропажу вещей и предметов гардероба и обратилась в полицию. Вычислить воровку не составило труда: она сбывала вещи в Интернете.