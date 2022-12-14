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18:25, 14 декабря 2022
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Овечкин рассказал, что жена заставляет его выбросить памятную коллекцию клюшек

Овечкин рассказал, что жена заставляет его выбросить памятную коллекцию клюшек

Один из самых известных хоккеистов, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростом характере его жены. Напомним, что спортсмен много лет счастлив в браке с дочерью покойной актрисы Веры Глаголевой, Анастасией Шубской.

В беседе с Washington Post мужчина заявил, что любимая супруга хочет, чтобы он избавился от домашней коллекции памятных клюшек и шайб.

«Ей это не нравится. Каждый раз, когда я приношу краги и шлемы, она говорит: «Когда ты избавишься от этого?» Я отвечаю: «Посмотрим», — поделился Овечкин.

Поклонники и не подозревали, что Анастасия лезет в спортивные дела мужа. На светских мероприятиях она держится в стороне и показывает себя, как скромная и тихая девушка. Зато ей удалось превратить любвеобильного холостяка Овечкина в примерного семьянина.

Напомним, что у звездной пары есть двое сыновей: Сергей и Илья. Девушка отказалась от желания играть в кино и посвятила себя воспитанию детей, а также заботе о любимом муже.

Ранее мы писали о том, как наглая домработница орудовала в доме покойной Веры Глаголевой. Уборщица работала в доме в поселке Николина Гора несколько месяцев. Недавно дочь актрисы Анна Нахапетова заметила пропажу вещей и предметов гардероба и обратилась в полицию. Вычислить воровку не составило труда: она сбывала вещи в Интернете.

Источник фото:@nastyashubskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)
Источник:Газета.Ru
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