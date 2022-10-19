Наглая домработница орудовала в доме покойной Веры Глаголевой

Домработница в течение длительного времени орудовала в доме покойной актрисы Веры Глаголевой, воруя ценные вещи. На пропажу предметов обратила внимание дочь Глаголевой Анна Нахапетова.

Уборщица работала в доме в поселке Николина Гора несколько месяцев. Недавно хозяйка заметила пропажу вещей и предметов гардероба и обратилась в полицию. Вычислить воровку не составило труда: она сбывала вещи в Интернете. На сайте объявлений у нечистой на руку дамы был создан аккаунт с указанием номера телефона.

Женщина призналась в краже и сообщила о шести эпизодах воровства. Ею, в частности, были похищены сумка стоимостью 18 тыс. рублей и шайба зятя покойной Глаголевой, хоккеиста НХЛ Александра Овечкина.

Вера Глаголева умерла в 2017 году в Германии от рака желудка. Она похоронена на Троекуровском кладбище.

ФОТО: Tarakanov Vadim/EAST NEWS