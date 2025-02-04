Овдовевшая невестка Ирины Понаровской прервала молчание и сделала заявление

Единственный сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно скончался в сентябре 2024 года. Его вдова Анна Чайникова в личном блоге опубликовала трогательное архивное видео с мужем.

Женщина переживала горе и не выходила на связь в соцсетях, но сейчас Анна прервала молчание и стала делиться эмоциями с подписчиками.

На опубликованных кадрах запечатлены объятия супругов и прогулки с наследниками. По словам Анны, Энтони всегда дарил ей красивые букеты.

«Это было прекрасное путешествие полное цветов! Спасибо, что подарил мне самые лучшие и дорогие в мире — наших деток! Столько благодарности и любви! Ты всегда в наших сердцах... Любим тебя, папочка!» — подписала видео Чайникова.

Энтони Родд родился во втором браке Понаровской с джазовым певцом Вейландом Роддом. Супруги развелись после семи лет совместной жизни. Сын звезды работал художником-ювелиром, у него остались двое детей — сын Эрик дочь Шарлотта.

Напомним, Энтони Родда нашли мертвым в ванной комнате в сентябре 2024 года. Его супруга сразу же вызвала бригаду скорой помощи, однако спасти его не удалось. После случившейся трагедии Понаровская отменила все свои концерты, а на похоронах и вовсе отказалась как-то комментировать смерть единственного сына.

Ранее близкие сына Ирины Понаровской опровергли появившиеся в Сети слухи о том, что Энтони собирал ядовитые грибы и делал из них настойки. По словам друга Энтони, родственники сообщили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.