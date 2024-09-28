Близкие сына Ирины Понаровской ответили на слухи о трагедии из-за ядовитых грибов

Близкие сына певицы Ирины Понаровской, скончавшегося 20 сентября в возрасте 39 лет, опровергли появившиеся в Сети слухи о том, что Энтони Родд собирал ядовитые грибы и делал из них настойки.

«Конечно все возмущены этими слухами. Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший», — сказал в беседе с Kp.ru друг сына Понаровской по имени Сергей.

Он также подчеркнул, что в настоящее время вообще неуместно задавать такие вопросы семье покойного сына Понаровской. По словам друга Энтони, родственники сообщили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Напомним, 39-летний Энтони Родд умер, когда находился в ванной. Мужчина любил принимать контрастный душ перед сном и примерно в 23.00 отправился в ванную, а в пять утра жена обнаружила его тело.

Энтони Родд родился во втором браке Понаровской с джазовым певцом Вейландом Роддом. Супруги развелись после семи лет совместной жизни. Сын звезды работал художником-ювелиром, у него остались двое детей — сын Эрик и дочь Шарлотта.

Ранее сообщалось, что на похоронах Энтони произошел скандал из-за журналистов. Мужчина, сопровождавший Понаровскую, начал выхватывать аппаратуру у девушки, сфотографировавшей звезду в церкви. Он же хватал за руки других фоторепортеров и требовал удалить съемку. Представители прессы настаивали, что снимать в общественных местах не запрещено.