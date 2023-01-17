«Отжимать у ребенка жилье – это в стиле Павла»: Алана Мамаева об итогах суда с футболистом

Бывшая жена скандального футболиста Павла Мамаева рассказала об итогах суда о разделе совместно нажитого в браке имущества. Алана заявила, что спортсмен пытается забрать жилье у собственного ребенка.

Модель уже полтора года судится с экс-супругом за московскую квартиру, два автомобиля люксовых марок и место на подземной парковке элитного ЖК. На днях состоялось еще одно заседание суда.

По словам девушки, Мамаев хочет забрать половину ее квартиры, автомобиль, который мужчина подарил ей в браке и половину парковочного места. Она отметила, что адвокаты футболиста запросили у нее компенсацию в размере 33 миллионов рублей.

«Отжимать фактически у своего ребенка жилье — это в стиле Мамаева. Так как моя машина им жить спокойно не давала, они рассчитывали, что в счет долга я отдам им Bentley. И как упорно они к этому шли... Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех представленных моим адвокатом обстоятельств, суд вынес иное решение», — написала модель в личном микроблоге.

Позже адвокат футболиста в беседе с ТАСС рассказала, что суд произвел взаимозачет средств на счетах экс-супругов на момент развода и вынес решение, что Алана должна будет выплатить Павлу Мамаеву почти 3 миллиона рублей.

Напомним, что Алана и Павел развелись весной 2021 года. У них есть общая дочь Алиса, которой сейчас 8 лет. Также мужчина занимался воспитанием сына девушки от первого брака – Алекса. После расставания спортсмен не поддерживает связь с мальчиком.