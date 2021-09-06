Экс-жена Павла Мамаева рассказала, как он поднимал руку на сына
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Фото: Личный Instagram @alana_mamaeva
В свое время Павел Мамаев принял совсем маленького сына Аланы от предыдущих отношений как родного и даже дал ему свою фамилию. Но сегодня появились детали, что в отношениях между мальчиком и отчимом не все было гладко. «Павел никогда не поднимал на меня руку. Зато Алекса постоянно бил по голове (давал подзатыльники). Все это происходило, когда я не видела», — написала Алана в своем Инстаграме.
31-летняя Алана призналась, что сейчас многое встало на свои места: «Теперь понимаю, откуда у Алекса привычка закрывать голову руками, как будто его кто-то бил! Еще в садике воспитатели говорили, что мой сын зашуган, а я не понимала почему. Лишь после того как я рассталась с Павлом, Алекс все рассказал!» — продолжила исповедь популярный блогер.
Помимо разбирательств с Павлом по финансовым вопросам касательно обеспечения Аланы, их общей дочери с Павлом и сына Алекса, у Мамаевой появился еще один пункт, который срочно необходимо прояснить: «Сейчас с психологом будем разбираться. Я настолько была уверена в Паше, что у меня и мысли такой не было», — заключила встревоженная мама.
Напомним, что у Аланы и Павла есть общая дочь Алиса. Сейчас спортсмен намерен забрать девочку к себе и хочет убедить суд в том, что его экс-супруга — плохая мать. А также Павел не спешит платить бывшей избраннице достойные алименты. По словам Аланы, нормальный диалог между супругами исключен: она везде заблокирована у футболиста.
Фото и видео: Rambler, Instagram