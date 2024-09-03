«Отвратительный человек»: Моргенштерн* заявил о депрессии и публично покаялся

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) объявил о депрессии и извинился перед всеми, кого мог обидеть. Он заявил о зависимости и наблюдении у специалистов у себя в соцсетях.

После получения статуса иноагента исполнитель хитов отправился в Дубай, где тоже оказался в центре скандала, и теперь путешествует по миру. Он хвастался фотографиями из частных джетов, прогулками по Европе, но в какой-то момент пропал из поля зрения публики.

На днях он вернулся в соцсети и покаялся перед друзьями, бизнес-партнерами, бывшей женой и нынешней девушкой. Он принес извинения тем, кого публично мог оскорбить.

«Я возомнил себя мессией справедливости, хотя сам – отвратительный человек. Я не имею никакого права судить людей. Я не умел любить, не умел дружить, не знал, что такое семья, относился к людям потребительски, а к себе ждал другого отношения», – высказался рэпер.

Также исполнитель заявил, что будет «лечить голову» и возвращаться к музыке.

Ранее мы писали о том, что дочь клипмейкера Худякова и сын певицы Ирины Дубцовой побывали на тусовке Моргенштерна*. Молодые люди состоят в отношениях и много путешествуют.

*признан иноагентом на территории РФ