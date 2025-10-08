«Отвратительно стоит вес»: как Ида Галич выглядит спустя два месяца после родов

Блогерша Ида Галич показала фигуру спустя два месяца после родов. По признанию телеведущей, ей пока не удается добиться желаемого веса, но есть «два небольших плюса».

Летом 2025 года Ида стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь от возлюбленного Олега Ледвича. Роды для телеведущей были непростые. Ее пришлось оперировать из-за крупной опухоли. Но хирургическое вмешательство прошло без проблем, и малышка появилась на свет здоровой.

Сейчас Галич занимается тем, что пытается вернуться в прежнюю форму, но пока дается это с трудом.

«На ГВ просто отвратительно стоит вес. Но есть два небольших плюса. Которых никогда у меня не было и после ГВ, наверное, не будет», - поделилась Ида в своем Telegram-канале.