«Не знак страха»: почему Ида Галич составила завещание в 35 лет
35-летняя Ида Галич удивила публику, сообщив, что составила завещание. Многие подумали, что у блогерши есть страх перед смертью. Однако психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что поступок Иды является «знаком зрелости». По словам эксперта, Галич не только подумала о будущем детей, но и продемонстрировала у себя отсутствие инфантилизма.
«Мы всё ещё живём в стране, где взрослые люди плюют трижды через левое плечо и стучат по дереву, чтобы не сглазить. Где нельзя заранее покупать место на кладбище — «быстрее туда попадёшь». Где любая попытка подготовиться — якобы приглашение загробного гостя. Но настоящий провал — это не смерть. Это инфантильность, доведённая до абсурда: «Пусть дети потом разберутся». А теперь — Ида Галич. Молодая, шумная, холеричная, вечно с телефоном в руке. И вот она заявляет: «У меня есть завещание». Интернет взорвался: «В тридцать пять лет! Она что, чувствует смерть?!». А на самом деле — чувствует ответственность», — высказался Самбурский.
Станислав Самбурский
«Это не мистика. Это элемент контроля. Мне так спокойнее», — пояснила свой поступок Галич.
По словам психолога, то, что для большинства — табу, для Иды просто часть личного менеджмента. Самбурский назвал Галич одной из самых собранных женщин в шоу-бизнесе за трезвую самооценку и внутренний порядок.
«Вот почему завещание у неё — не знак страха, а знак зрелости. После развода она перестала жить в формате «меня спасут». Теперь спасает себя сама. И если завтра с ней что-то случится — сын Леон не останется в юридическом аду. У него будет документ, а у мамы, даже на том свете — спокойствие. Это не история про тревожную девочку. Это — про женщину, у которой наконец появилась опора на реальность. Она может шутить про гадалок, но между строк видно: это защитный юмор. Там, где наследники Шукшина десять лет тонут в судебных спорах, она заранее строит систему», — резюмировал Станислав.
