«Не знак страха»: почему Ида Галич составила завещание в 35 лет

«Вот почему завещание у неё — не знак страха, а знак зрелости. После развода она перестала жить в формате «меня спасут». Теперь спасает себя сама. И если завтра с ней что-то случится — сын Леон не останется в юридическом аду. У него будет документ, а у мамы, даже на том свете — спокойствие. Это не история про тревожную девочку. Это — про женщину, у которой наконец появилась опора на реальность. Она может шутить про гадалок, но между строк видно: это защитный юмор. Там, где наследники Шукшина десять лет тонут в судебных спорах, она заранее строит систему», — резюмировал Станислав.