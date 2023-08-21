«Отвратительная тема»: Александр Яцко раскрыл, на что пошел ради молодой супруги

Актер Александр Яцко рассказал, как встреча с супругой кардинально изменила его жизнь в лучшую сторону. Он признался, что для соответствия избраннице отказался от всех вредных привычек, среди которых курение и употребление алкогольных напитков.

Несколько лет назад артист после развода с Еленой Валюшкиной женился во второй раз, и его возлюбленная оказалась на 31 год младше, что вовсе не помешало им создать семью. Сейчас супруги воспитывают дочь Соню, а ведь все началось с обычного служебного романа. Александр вспомнил в беседе с Пятым каналом, что с Дарьей познакомился благодаря работе – она была исполнительным продюсером, а затем стала женой популярного актера.

О своем браке Яцко не жалеет, так как считает, что жена сделала его в несколько раз лучше. Если раньше он мог себе позволить вредные привычки, то сейчас ведет лишь здоровый образ жизни.

«Настолько это омерзительная и отвратительная тема, которая свела в могилу уже несколько моих друзей. Настолько эта тема меня возмущает в последнее время, что я в своей жизни объявил ей бой», - отметил артист.

Сейчас Александр старается как можно больше времени проводить с семьей. После работы сразу торопится к жене и дочери. Однако полноценно отдыхать он не умеет, так как впадает в «паническую депрессию».

Ранее бывшая жена Яцко Елена Валюшкина рассказала о жестокости бывших мужей.